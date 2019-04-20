Будущее мегаполисов обсудили в Москве эксперты со всего мира

Одной из главным тем саммита стало развитие транспорта в условиях городской среды

Будущее общественного транспорта в мировых столицах, проблема загруженности дорог, а также мобильность и комфорт для пассажиров стали ключевыми темами Международного саммита лидеров в сфере развития городского транспорта, который впервые принимала Москва. На дискуссионной площадке — представители мегаполисов из 15 стран, передает "ТВ Центр".

Эксперты из Амстердама, Берлина, Буэнос-Айреса, Мадрида, Монреаля и Сингапура, и других мегаполисов Европы и Азии делились опытом и обозначали мировые тренды.

"Без сомнения, городская мобильность определяет будущее наших городов. Она влияет на качество нашей жизни, экономическое развитие и окружающую среду", — рассказал генсекретарь Международного союза общественного транспорта Мохамед Мезгани.

Мобильность, прежде всего, — возможность максимально быстро добраться из точки А в точку Б. При решении такой, казалось бы, простой задачи во всём мире сталкиваются с одними и теми же проблемами. В Москве использовали все самые эффективные варианты их решения. Только в прошлом году в столице открылись 17 станций метро. Реконструируют развязки и вылетные магистрали, развивают систему платных парковок и каршеринга. А МЦК ежедневно перевозит около полумиллиона пассажиров. Уже в этом году появятся два направления Московских центральных диаметров. От Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска.

"Практически удвоив количество пассажиров пригородных электричек, мы поняли, что на самом деле самым эффективным является даже не строительство метрополитена. А создание наземного метро на базе железнодорожного транспорта. Огромные коридоры, оставленные Москве от советского периода, раньше рассматривались как некая обуза. Сегодня мы считаем, что это одно из главных достояний города, которое дает нам возможность в этих коридорах создать абсолютно современное, качественное движение транспорта", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Эксперты из Канады рассказывают о планах пересадить жителей на городской транспорт и развить велопрокат и каршеринг. Но поездка в московском метро, видимо, добавит работы.

"Меня поразил клиентский подход. Я увидел в метро возможность пользоваться бесплатно wi-fi, возможность зарядить телефон. Это то, к чему стремимся мы. И самое главное, что у вас короткие интервалы между поездами — всего 90 секунд. А в Монреале это две-две с половиной минуты", — говорит руководитель транспортной компании Монреаля Филипп Шнобб.

Представители Сингапура приехали рассказать о своем опыте борьбы с транспортным коллапсом.

"В Сингапуре парковки платные. У нас есть даже система, которая контролирует количество автомобилей на дорогах и маршрут передвижения. При этом у нас еще система платных дорог. И такой подход в итоге привел к нулевому росту количества автомобилей", — делится опытом замруководителя Управления наземного транспорта Сингапура по вопросам планирования и управления общественным транспортом Джереми Яп.

Москва же делает ставку на каршеринг. В городе уже 17, 5 тысяч машин в аренду. Больше только в Токио - там 20 тысяч. Преимущества очевидны - один каршеринговый автомобиль заменяет на дорогах семь личных.

Екатерина Гоголева, Андрей Пашутин, Александр Савин, "ТВ Центр"