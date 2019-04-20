Весенним субботникам в России исполнилось сто лет

Добровольцы убирают мусор, высаживают деревья и развешивают скворечники

В российских городах проходят традиционные весенние субботники. Акция в этом году отмечает вековой юбилей. В столичном природном заказнике "Долина реки Сетунь" добровольцы всех возрастов и профессий не только убирают мусор, но и высаживают деревья, цветы и развешивают скворечники, передает "ТВ Центр".

Впервые в необычном формате проводят общественную уборку в "Парке Яуза", где собрались около 500 участников. Субботник организовали в режиме велосипедной прогулки. Кроме того, предусмотрена и развлекательная программа.

Ровно сто лет назад здесь на станции "Москва -Сортировочная" Казанской железной дороги 15 работников локомотивного депо под началом бригадира Ивана Буракова вышли на работу и безвозмездно отремонтировали три паровоза. Затем эту идею подхватили и другие трудовые коллективы. Так железнодорожники стали основоположниками традиции весенних субботников в нашей стране.