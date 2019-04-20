Число пострадавших от пожаров в Забайкалье выросло

Ситуацию взял под личный контроль Владимир Путин

Число пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае выросло до 27 человек. Двое в тяжелом состоянии. Ситуацию взял под личный контроль Владимир Путин, президент поручил накануне усилить группировку МЧС для борьбы со стихией. Спасателям уже удалось потушить огонь в населенных пунктах, однако за их пределами ситуация сложная, передает "ТВ Центр".

Кадры пожаров словно из фильма-катастрофы. Выжженная земля и столбы пепла. Языки пламени поглощают все на своем пути. От пожаров пострадало несколько сел. Дома сгорели дотла. На пепелище видны одни остовы.

Повреждены свыше 150 домов, из них — 98 жилые. Покидать их пришлось в спешке. Многие бросали даже домашний скот. Свыше восьмидесяти человек сейчас находятся в пунктах временного размещения. По последним данным, число пострадавших выросло до 27 человек. В борьбе с огнем мешают погодные условия — в регионе бушует сильный ветер, который раздувает пламя. А водоемы еще скованны льдом, поэтому заправлять самолеты приходится в аэропортах.

Передвигаться на машинах невозможно и очень опасно. Видимость практически нулевая, все в дыму.

В МЧС сообщают, что ситуацию удалось стабилизировать. Нет открытого огня и новых случаев перехода пожара на населенные пункты. Однако, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам, сложные погодные условия ожидаются в Забайкалье и в эти выходные. МЧС перебрасывает в регион дополнительные силы.

"Из 14 населенных пунктов Забайкалья, в которых возникли природные пожары, огонь ликвидирован в 11 населенных пунктах. В трех населенных пунктах локализован. Проводится проливка", — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Евгений Вологдин.

В тушении пожара задействованы более 300 человек и 54 единицы техники. В Читу прибыли два самолета Бе-200. В Забайкалье открыта круглосуточная телефонная горячая линия для всех пострадавших от лесных пожаров.

Александра Сергомасова, Алексей Сударев, "ТВ Центр"