Собянин поблагодарил пришедших на субботник москвичей

Мэр столицы заложил аллею к 100-летию проведения первой акции

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в общегородском субботнике и закладке на Никитском бульваре аллеи в честь 100-летия первого московского субботника.

"В Москве вторую неделю идут субботники. Сегодня 1,5 млн москвичей вышли на субботник — моем, чистим, приводим в порядок город. Он будет краше, уютнее благодаря вашей заботе. Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел на субботник. Сегодня ему исполняется 100 лет. Есть предложение в честь этого дня заложить аллею, посвященную 100-летию московского субботника", — сказал Собянин.

Также мэр прогулялся по Никитском бульвару, встретился с участниками программы "Московское долголетие", а также высадил куст сирени, заложив тем самым аллею.

В российской столице первый субботник прошел еще 12 апреля 1919 года на станции Москва—Сортировочная Казанской железной дороги. Тогда 15 московских железнодорожников после смены решили отремонтировать несколько паровозов и подчистить территорию. Начинание понравилось москвичам. Уже в следующем 1920 году прошел первый массовый столичный субботник. Убирали Москву вместе с руководством страны в тот день свыше 400 тыс. жителей столицы.

Спустя сто лет желающих видеть Москву чистой и ухоженной стало еще больше. В прошлую субботу на первый ежегодный субботник собралось более 1,4 млн неравнодушных москвичей. Горожане подмели и очистили от прошлогодней листвы дворы, улицы и скверы. Они убрали мусор, покрасили скамейки и высадили деревья.

В апреле в столице проходит месячник по весеннему благоустройству. Во дворах убирают мусор и чинят контейнеры, обновляют детские и спортивные площадки, разбивают цветники. Ремонтируют фасады и цоколи, подвалы и чердаки, подъезды и крыльца, лестницы и входные двери жилых домов.

Дороги и тротуары промывают шампунем от остатков бензина, резины, мазутных пятен. На них обновляют разметку, красят и чинят дорожные ограждения, приводят в порядок остановки общественного транспорта. В масштабной работе по приведению в порядок города и наведению в нем чистоты принимают участие более 600 тыс. работников городских структур, около 10 тыс. единиц техники.

Программа "Московское долголетие" объединяет более 200 тыс. москвичей старшего возраста, из них — 85% женщины, а 15% мужчины. Пилотный проект программы запустили в марте прошлого года, а в декабре программа стала постоянной. Записаться в него могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также те, кто вышел на пенсию досрочно. Сделать это теперь можно не только в Центрах социального обслуживания населения, но и в поликлиниках, центрах госуслуг "Мои документы" и во всех учреждениях, где идут занятия.

После подачи заявки можно выбрать бесплатные занятия по душе – спортивные (фитнес, скандинавская ходьба), творческие и досуговые (вокал, танцы), образовательно-развивающие (английский язык, компьютерная грамотность). Занятия "Московского долголетия" проходят рядом с домом.