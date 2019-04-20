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"Юля и Кирилл женаты не были": Толмацкий выставил тайны Децла на всеобщее обозрение

14:14
  • суббота
  • 20 апреля 2019

Отец рэпера рассказал о взаимоотношениях своего сына с подругой и их ребенком

Александр Толмацкий в первом после смерти сына интервью, в котором рассказал подробности его отношений с Юлией Толмацкой. По его словам, Кирилл не был женат на Юлии и страдал от ее истерик. Их связывал только ребенок, но в его свидетельстве о рождении Кирилл даже не был записан, рассказал Александр Толмацкий в интервью Esqire.

По его словам, он сомневается, любила ли она Кирилла вообще. Кроме того, она настраивает сына Тони против дедушки.

"У него была депрессия. Новый год он встречал у матери Кирилла, потому что в очередной раз поссорился с Юлей…Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком", — рассказал Александр Толмацкий.

Он обратил внимание, что Кирилл и Юлия никогда не были женаты, а сам рэпер не хотел регистрировать их отношения. Однако у них был общий сын, которого Кирилл воспитывал, которому готовил и отвозил в школу. Однако при этом не был записан отцом.

Толмацкий-старший считает, что Кирилл не попросил у него помощи, в которой нуждался, из-за своей гордости. По его словам, свои ошибки Кирилл признать не мог.

Теперь же, считает Александр Толмацкий, Юлия зомбирует ребенка и манипулирует сыном. Пример тому — отказ музыкантов от участия в концерте в память о Децле после разговоров с Юлией.

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