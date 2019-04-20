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Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

13:55
  • суббота
  • 20 апреля 2019

Акция проходила рядом со стадионом "Олимпийский"

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. Люди получают деньги от женщины, которая сверяется со своим списком. После этого они расходятся.

Примечательно, что видео распространило движение "Нацкорпус", деятельность которого в России запрещена.

Скрытая акция происходила рядом со стадионом "Олимпийский" в Киеве, где в пятницу состоялись дебаты двух кандидатов на пост президента — действующим и его оппонентом Владимиром Зеленским.

Второй тур состоится в воскресенье, 21 апреля.

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