Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

Акция проходила рядом со стадионом "Олимпийский"

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. Люди получают деньги от женщины, которая сверяется со своим списком. После этого они расходятся.

Примечательно, что видео распространило движение "Нацкорпус", деятельность которого в России запрещена.

Скрытая акция происходила рядом со стадионом "Олимпийский" в Киеве, где в пятницу состоялись дебаты двух кандидатов на пост президента — действующим и его оппонентом Владимиром Зеленским.

Второй тур состоится в воскресенье, 21 апреля.