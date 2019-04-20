Трамвайному движению в Москве исполнилось 120 лет

По словам Сергея Собянина, этот вид транспорта переживает в столице ренессанс

Трамвайному движению в Москве - исполняется 120 лет. Из депо на Шаболовке утром вышла колонна из 19 вагонов самых разных моделей. Старт параду дал Сергей Собянин, который подчеркнул, что этот вид транспорта именно сейчас переживает ренессанс. Сегодня же мэр Москвы поучаствовал в юбилейном общегородском субботнике, передает "ТВ Центр".

Под аплодисменты колонна из 19 раритетных трамваев начинает движение. От Шаболовки до Чистопрудного бульвара — с ветерком при средней скорости 30 километров в час.

Конечно, 120 лет назад, когда в Москве только началось регулярное движение электрического трамвая, на столичных дорогах было куда меньше транспорта. Зато в наши дни восторга от столетней машины куда больше. На конечной точке маршрута ретро-колонну встречает конка.

Зрелищу одинаково рады и дети, и взрослые. Одни восхищаются тем, чего никогда не видели, а кто-то - ностальгирует!

"Чешские вагоны "Татра". На них я всю жизнь и катался. На этих Глеб Жеглов катался", — говорит зритель Леонид Баяндин.

"Здесь выставлена экспозиция осень интересных экземпляров. Какие-то мы с супругой застали еще из своего детства. И детям интересно", — отмечает другой участник Виталий Байкин.

Самым великовозрастным стал трамвай, полностью сделанный из дерева. Популярная модель в дореволюционной Москве. Вагоновожатый работал в экстремальных условиях. На семи ветрах 12-тичасовой рабочий день.

"Им был положен тулуп, валенки, выдавали шапку-ушанку. И вот зимой в открытом салоне ехали. А вот смотрите - стекло - оно ведь снегом могло замерзнуть. Предусматривался специальный мешочек с солью, и солью натирали окно, чтобы оно не замерзало", — рассказал экскурсовод Музея "Московский транспорт" Геннадий Нарыков.

"В последние годы было много сомнений — нужен или не нужен трамвай. Такой бренчащий, шумящий. Не всегда комфортный. Но мы сегодня можем сказать, что трамвай проходит свой ренессанс. Новое рождение. Огромное количество новых трамваев приходит. Большое количество путей реконструируется. Я думаю, в течение пяти лет все пути трамвайные будут менее шумные", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Вагон "Татра" - парадная новинка. А еще восстановленные экспонаты, служебные машины, довоенные. Юбилейная дата московских трамваев совпала с еще одной. 100 лет назад горожане впервые вышли на уборку своих улиц. Ретро-субботник собрал старейших участников проекта "Московское долголетие". Поддержал активистов и мэр столицы.

"Сегодня полтора миллиона человек вышли на субботники. Моем, чистим, приводим в порядок город. Он будет краше, уютнее, благодаря вашим рукам. Огромное спасибо всем. ((03.14)) 100 лет московскому субботнику. Есть предложение в честь этого дня заложить аллею, посвященную 100-летию московского субботника. Первого в стране", — рассказал столичный мэр.

Аллея из кизильника и сирени сорта "Московская красавица" раскинется на Никитском бульваре.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр"