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"Лидеры России" дали мастер-классы российским учащимся

14:54
  • суббота
  • 20 апреля 2019

Эксперты помогут молодежи определиться со своим местом в жизни

Финалисты конкурса "Лидеры России" в рамках проекта "Моя родная школа" сегодня проводят мастер-классы для учащихся по всей стране, передает "ТВ Центр".

Им рассказывают о секретах успешного профессионального развития, карьерных стереотипах и важности мотивации. Советы экспертов помогут слушателям избежать проблем, с которыми сталкиваются начинающие специалисты.

"Очень надеюсь, что то, что я рассказал нашло отклик или найдёт отклик у ребят и они будут активными", — сказал победитель конкурса "Лидеры России" 2018—2019 Дмитрий Разжевайкин.

По его мнению, участник мастер-классов смогут подумать о том, какое место займут в жизни и как будут в этой жизни двигаться.

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Финалисты конкурса "Лидеры России" проводят мастер-классы для школьников
Финалисты конкурса "Лидеры России" проводят мастер-классы для школьников
Финалисты конкурса "Лидеры России" проводят мастер-классы для школьников
Финалисты конкурса "Лидеры России" проводят мастер-классы для школьников
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