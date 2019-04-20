"Лидеры России" дали мастер-классы российским учащимся

Эксперты помогут молодежи определиться со своим местом в жизни

Финалисты конкурса "Лидеры России" в рамках проекта "Моя родная школа" сегодня проводят мастер-классы для учащихся по всей стране, передает "ТВ Центр".

Им рассказывают о секретах успешного профессионального развития, карьерных стереотипах и важности мотивации. Советы экспертов помогут слушателям избежать проблем, с которыми сталкиваются начинающие специалисты.

"Очень надеюсь, что то, что я рассказал нашло отклик или найдёт отклик у ребят и они будут активными", — сказал победитель конкурса "Лидеры России" 2018—2019 Дмитрий Разжевайкин.

По его мнению, участник мастер-классов смогут подумать о том, какое место займут в жизни и как будут в этой жизни двигаться.