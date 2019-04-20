Она была беременна: любовник обвинил в смерти Цывиной ее сына

Близкие скончавшейся актрисы выясняли истинную причину ее смерти

На ток-шоу телеканала "Россия 1", посвященном актрисе Ирине Цывиной, разгорелся скандал — любовник рассказал о беременности своей подруги.

В студии появился сын знаменитости Евгений Благонравов. Наследник звезды попытался развеять слух об убийстве матери. В частности, он рассказал, что ее смертью заинтересовался Следственный комитет. Вскрытие показало, актриса скончалась от инфаркта.

Однако ее друг – актер Денис Сердюков не поверил медицинскому заключению и потребовал более тщательного исследования. По его словам, за несколько дней до смерти Цывина рассказала ему о долгожданной беременности, сообщают "Дни.ру".

На это заявление бурно отреагировал Евгений, назвав это сообщение "бредятиной".

Впрочем, сына актрисы косвенно обвинила в смерти матери ее подруга Ольга Квасневская. Она рассказала, что незадолго до смерти Ирина часто жаловалась на сына и вообще рассказала о воровстве у нее денег.

Ведущий Андрей Малахов также заявил, что Евгений ведет себя подозрительно, согласившись на появление в студии тот выставил ряд условий.