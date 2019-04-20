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Эксперты оценили шансы кандидатов на победу после дебатов в "Олимпийском"

16:02
  • суббота
  • 20 апреля 2019

В России больше склоняются к победе Владимира Зеленского, чем на Украине

Букмекеры сравнивают шансы на победу кандидатов в президентской кампании на Украине. Для желающих заработать на итогах народного волеизъявления не стало сюрпризом, что подавляющее большинство считают победителем выборов шоумена Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.   

При этом наиболее объективными можно считать данные именно украинских букмекеров, которые ко второму туру выборов дают Зеленскому 80%, а Порошенко — 20%, считает директор Rambler&Co по продуктам категории "Ставки" Алексей Ткачук.

По его словам, ставка в тысячу рублей на Порошенко обернется пятикратным выигрышем. Тысяча на Зеленского принесет лишь 1170 рублей при коэффициенте 1,17.

При ставках не на победителя, а на число голосов наиболее популярны ставки о преодолении Порошенко планки в 35%. Такая вероятность оценивается 50 на 50.

Кроме того, делаются ставки на число голосов в конкретных областях Украины. Порошенко отдают практически весь запад страны, но не столицу. Остальные регионы, вероятно, достанутся Зеленскому.

Примечательно, что российские букмекеры верят в победу Зеленского еще больше, нежели их украинские коллеги.

Второй тур президентских выборов состоится на Украине 21 апреля. В первом туре никто из участников не смог набрать необходимого для победы числа голосов.

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