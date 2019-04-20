В соцсети с жаром обсудили новый костюм Евгении Медведевой

Россиянка в очередной раз удивила поклонников розовым нарядом
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram фотографию в розовом костюме, снабдив ее подписью "Думаю, что шопинговая терапия — моя новая зависимость".
Глядя на новый образ, пользователи сожалели, что не смогли побывать на ее выступлении в Южной Корее, где сейчас находится фигуристка.
Другие обратили внимание на маникюр девушки, а еще один пользователь посоветовал танцевать в этом костюме под "хиты Мадонны 90-х годов".
Двукратная чемпионка мира выступила в Южной Корее на шоу Ice Fantasia 2019 с программой под песню певицы Арианы Гранде 7 Rings.
Ранее на этой неделе Медведева уже задала "тему розового", выложив в Instagram фото в нежно-розовой шубке и ярко-розовом латексном костюме.
Многие читатели тогда оценили красоту и дерзость россиянки. Другие обвинили девушку в отсутствии вкуса и излишней развязности.