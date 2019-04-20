Зеленский получил подлый удар после триумфа на дебатах

Радикалы назвали его супругу "информатором незаконных вооруженных формирований"

Созданный украинскими радикалами сайт "Миротворец" включил в свою базу супругу кандидата в президенты Владимира Зеленского. В данных она фигурирует как "информатор незаконных вооруженных формирований".

В сообщении на сайте говорится о том, что "после распространения информации о пособничестве 20 апреля 2019 года, страница была удалена". О чем конкретно идет речь не сообщается.

Впрочем, приводятся ссылки на ее публикацию в соцсети, где Елена Зеленская сделал репост под сообщением о премии за информации о перемещениях украинских военных.

Сайт "Миротворец" публикует в открытом доступе личные сведения о поддерживающих Донбасс политиков, журналистов или артистов. Также база сайта пополняется известными людьми, побывавшими в Крыму с начала конфликта на востоке Украины.

Попадание в список сайта грозит серьезным неприятностями и даже расправой. Вскоре после попадания в "Миротворец" украинский журналист Олесь Бузина был застрелен около подъезда своего дома. Подозреваемых в преступлении задержали, но затем отпустили под радостные возгласы радикалов.