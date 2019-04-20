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Тайно снятое видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске слили в Сеть

19:00
  • суббота
  • 20 апреля 2019

Шестилетний мальчик очень похож на маму

Сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева тайно засняли в общественном месте. Кадры, которые были сделаны без разрешения отца Платона, обнародовал тelegram-канал "Только никому…"
Сыну Жанны Фриске - 6 лет. Как живет Платон

На коротком видео шестилетний малыш очень похожий на Фриске пьет сок из бокала для вина. Человек, предоставивший запись, уверяет, что кадры сделаны во время похода в цирк. Платон был одним из зрителей.

Примечательно, что в тоже время Шепелев выложил в Instagram видео, на котором демонстрирует программку. Судя по всему, телеведущий с сыном посмотрели представление Цирка дю Солей под названием "Торук — Первый полет" по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар".

Отметим, что Дмитрий редко публикует фотографии Платона. А на тех снимках, что он демонстрирует публике, лицо мальчика почти всегда скрыто.

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