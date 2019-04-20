Собянин: в течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев

Мэр столицы уверен в необходимости сохранения и развития этого вида транспорта

К 2024 году в столице полностью обновят подвижной состав трамваев и отремонтируют трамвайные пути. Об этом Сергей Собянин сообщил на ежегодном столичном параде трамваев. Праздник приурочен к 120-летию запуска в Москве первого электрического трамвая.

"В последние годы было много сомнений, вообще нужен или не нужен трамвай такой шумный, не всегда комфортный, но мы сегодня можем сказать, что трамвай переживает второе рождение. Огромное количество новых трамваев приходит в парк "Мосгортранса", большое количество путей реконструируется. Я думаю, что в течение пяти лет все трамвайные пути отремонтируют и они будут менее шумными, а старые трамваи можно будет увидеть только на ретропараде", — сказал Сергей Собянин.

Мэр поделился уверенностью, что москвичи по-прежнему будут любить трамваи и с каждым годом все больше и больше пассажиров будут пользоваться именно трамваями, которые с каждым годом будут становиться все более комфортными.

Собянин поблагодарил сотрудников "Мосгортранса" за их труд и отметил, что развитие трамвайной инфраструктуры продолжится.

Парад трамваев проходит в Москве с 2014 года. На этот раз он стартовал от трамвайного депо имени П.Л. Апакова — старейшего предприятия городского электрического транспорта столицы, которое в этом году отмечает свое 110-летие.

Колонна из 19 ретро- и современных вагонов проследовала от Шаболовки по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. Финальной точкой маршрута стал Чистопрудный бульвар.

Традиционно парадную колонну возглавил трамвайный поезд, состоящий из моторного вагона Ф («Фонарный») и прицепного вагона Н («Нюрнбергский»). Эти модели 1908 и 1909 годов выпуска сохранились в единственном экземпляре в мире. На Чистопрудном бульваре место во главе колонны заняла конка — уникальный вагон 1884 года, запряженный четверкой лошадей.

На параде также можно было увидеть служебные вагоны: вышку, рельсотранспортер, рельсошлифовщик и снегоочиститель. Впервые в параде участвовал и поливомоечный вагон.

После парада на Чистопрудном бульваре открылась выставка. Все желающие могут зайти в салоны трамваев-экспонатов и сделать снимки. Также в программе конкурсы, квесты, викторины и выступления музыкантов. Развлекают зрителей артисты в исторических костюмах разных эпох.

Современная трамвайная сеть Москвы насчитывает 418 км путей. Это 374 км одиночного пути и 44 км служебных путей (в пяти трамвайных депо Москвы и на трамвайно-ремонтном заводе). В парке "Мосгортранса" около 800 трамваев, которые курсируют по 46 городским маршрутам.

Ежедневно трамваями пользуются более 650 тысяч человек. По сравнению с 2010 годом ежесуточный пассажиропоток вырос на 21%. Всего в 2018 году трамваи перевезли 219 миллионов пассажиров.

Трамваи превосходят другие виды транспорта по экологичности, безопасности и способности перевозить большое количество человек (на втором месте после метрополитена) — почти в три раза больше пассажиров (15–20 тыс. пассажиров в час), чем автобус (до пяти — семи тысяч пассажиров в час).

С 2011 года Правительство Москвы реализует комплексную программу возрождения и модернизации трамвайного движения в городе. Для этого обновляют подвижной состав, меняя устаревшие модели на современные трамваи «Витязь-Москва», проводят капитальный ремонт и обособление трамвайных путей, а также строят новые линии.

Востребованность маршрутов растет благодаря удобным пересадкам на другие виды транспорта, стабильному расписанию и трамваям нового поколения «Витязь-Москва», которые курсируют на этих направлениях.

В планах построить новые трамвайные линии в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, а также продлить до МКАД пути, проходящие вдоль шоссе Энтузиастов.