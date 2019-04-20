В состоянии Дмитрия Быкова наметились положительные сдвиги

Писатель понемногу выходит из медикаментозного сна
Писателю и журналисту Дмитрию Быкову стало лучше, наметилась положительная динамика, сообщила его супруга Ирина Лукьянова.
"Положительная динамика. Слышит и реагирует", — написала Лукьянова в Facebook.
Она рассказала, что медики накануне отменили лекарства, которые обеспечивали медикаментозный сон.
"Просыпается потихоньку", — добавила Лукьянова.
Ранее глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил о благоприятном прогнозе врачей. Он также отметил их высокий профессионализм.
Во вторник Быков летел из Екатеринбурга в Уфу на встречу с читателями, когда почувствовал себя плохо. После посадки самолета Быкова госпитализировали. Тогда медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Дмитрию Быкову 51 год. Он является обладателем множества литературных наград. В прошлом году он получил премию "Большая книга" и победил по результатам интернет-голосования с романом "Июнь".