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В состоянии Дмитрия Быкова наметились положительные сдвиги

17:46
  • суббота
  • 20 апреля 2019

Писатель понемногу выходит из медикаментозного сна

Писателю и журналисту Дмитрию Быкову стало лучше, наметилась положительная динамика, сообщила его супруга Ирина Лукьянова.

"Положительная динамика. Слышит и реагирует", — написала Лукьянова в Facebook.

Она рассказала, что медики накануне отменили лекарства, которые обеспечивали медикаментозный сон.

"Просыпается потихоньку", — добавила Лукьянова.

Ранее глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил о благоприятном прогнозе врачей. Он также отметил их высокий профессионализм.

Во вторник Быков летел из Екатеринбурга в Уфу на встречу с читателями, когда почувствовал себя плохо. После посадки самолета Быкова госпитализировали. Тогда медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Дмитрию Быкову 51 год. Он является обладателем множества литературных наград. В прошлом году он получил премию "Большая книга" и победил по результатам интернет-голосования с романом "Июнь".

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