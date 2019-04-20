"У мамы был последний концерт": взволнованный сын Пугачевой сделал заявление

Галкин показал новое видео с Гарри

Максим Галкин показал реакцию Лизы и Гарри на выступление Аллы Пугачевой в Кремле. Юморист выложил в Instagram видео с детьми.

Галкин отметил, что малыши сначала очень волновались. Для них это был первый концерт мамы.

На кадрах пятилетние двойняшки радуются выступлению, но не потому что все прошло отлично. Переполох возник из-за того, что теперь, по мнению детей, Алла Борисовна будет все свое время уделять им.

"У мамы был последний концерт - и все. Мама будет свободна", – говорит на видео Гарри. После этого отец у него интересуется, что же Пугачева будет делать дальше. "Как что? С нами играть!" – заявил наследник Примадонны.

Напомним, 17 апреля в Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Примадонны. Когда 70-летняя артистка исполняла легендарную песню "Женщина, которая поет" на сцену вышли все ее дети, внуки и муж.