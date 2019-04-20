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"У мамы был последний концерт": взволнованный сын Пугачевой сделал заявление

18:38
  • суббота
  • 20 апреля 2019

Галкин показал новое видео с Гарри

Максим Галкин показал реакцию Лизы и Гарри на выступление Аллы Пугачевой в Кремле. Юморист выложил в Instagram видео с детьми.

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Галкин отметил, что малыши сначала очень волновались. Для них это был первый концерт мамы.

На кадрах пятилетние двойняшки радуются выступлению, но не потому что все прошло отлично. Переполох возник из-за того, что теперь, по мнению детей, Алла Борисовна будет все свое время уделять им.

"У мамы был последний концерт - и все. Мама будет свободна", – говорит на видео Гарри. После этого отец у него интересуется, что же Пугачева будет делать дальше. "Как что? С нами играть!" – заявил наследник Примадонны.

Напомним, 17 апреля в Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Примадонны. Когда 70-летняя артистка исполняла легендарную песню "Женщина, которая поет" на сцену вышли все ее дети, внуки и муж.

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