Число пострадавших от пожаров в Забайкалье превысило 400 человек

Краевое правительство выясняет масштабы разрушений и величину нанесенного ущерба

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае превысило 400 человек. Такие данные представило краевое Минтруда и соцзащиты.

"В результате перехода огня на населенные пункты пострадавшими считаются свыше 400 человек. Данные списки постоянно уточняются", — говорится в сообщении министерства.

В министерстве подчеркнули, что информация соответствует 17:20 местного времени (11:00 по Мск).

Созданы комиссии, которые обходят пострадавших от пожаров. Выясняется ущерб, причиненный стихией. С погорельцами также работают психологи.

Кроме того, организована работа пунктов помощи пострадавшим, куда неравнодушные несут вещи первой необходимости и одежду. Ожидается прибытие в Забайкалье гуманитарного груза из соседней Бурятии.

Представитель правительства края Аягма Ванчикова рассказала, что в ближайшие дни пострадавшие получат 10 тыс. рублей единовременной выплатой.

Ранее сообщалось, что степной пожар, который пришел из Монголии, спалил 98 жилых домов. Тушению пожаров мешает сильный ветер, раздувающий пламя.

В МЧС сообщают, что ситуацию удалось стабилизировать. Однако, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.