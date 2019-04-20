"Сыграли на трагедии": исполнившая песню Началовой красавица-дочка Алсу разозлила народ

Зрители возмутились попыткой заработать очки на чужой славе

Вышедшая в финал популярного телевизионного шоу "Голос. Дети" дочь певицы Алсу Микелла исполнила песню Юлии Началовой. Однако реакция публики оказалась совсем не той, на которую рассчитывала девочка.

Выступление раскритиковали за попытки разжалобить судей и зрителей. Слушателям не понравилось, что композицией "Герой не моего романа" участницу заставили воспользоваться чужой славой.

"Нечестно, очень нечестно, сыграли на трагедии в семье Началовых", — возмущались зрители в комментариях под выпуском.

"Сразу понятно - надавить и разжалобить", — написали раздосадованные подписчики.

Другие пристыдили Алсу за то, что не дали "простым детям шанса, поскольку Ваша дочь и так будет петь на эстраде".

Юлия Началова скончалась 16 марта. Ей было всего 38 лет. В больницу она попала с абсцессом на ноге. Врачи не смогли спасти артистку – из-за заражения крови у нее остановилось сердце.