Подан иск о снятии Зеленского с выборов

Кандидата в президенты Украины обвинили в подкупе избирателей

На Украине за день до голосования суд рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщил адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько. Иск будет рассматриваться в Шестом апелляционном административном суде.

"Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя", — написал Хилько в Facebook.

Он заявил, что заседание суда назначено на 21 час (совпадает с Мск). За полчаса до заседания Хилько намерен пообщаться с журналистами.

Согласно предварительной информации, Хилько требует признать Зеленского виновным в подкупе избирателей, передает РИА Новости.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. В "финал" вышли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Второй тут состоится в воскресенье, 21 апреля.