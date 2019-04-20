Подан иск о снятии Зеленского с выборов

Кандидата в президенты Украины обвинили в подкупе избирателей
На Украине за день до голосования суд рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщил адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько. Иск будет рассматриваться в Шестом апелляционном административном суде.
"Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя", — написал Хилько в Facebook.
Он заявил, что заседание суда назначено на 21 час (совпадает с Мск). За полчаса до заседания Хилько намерен пообщаться с журналистами.
Согласно предварительной информации, Хилько требует признать Зеленского виновным в подкупе избирателей, передает РИА Новости.
Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. В "финал" вышли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Второй тут состоится в воскресенье, 21 апреля.