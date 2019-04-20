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Подан иск о снятии Зеленского с выборов

19:27
  • суббота
  • 20 апреля 2019

Кандидата в президенты Украины обвинили в подкупе избирателей

На Украине за день до голосования суд рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщил адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько. Иск будет рассматриваться в Шестом апелляционном административном суде.

"Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя", —   написал Хилько в Facebook.

Он заявил, что заседание суда назначено на 21 час (совпадает с Мск). За полчаса до заседания Хилько намерен пообщаться с журналистами.

Согласно предварительной информации, Хилько требует признать Зеленского виновным в подкупе избирателей, передает РИА Новости.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. В "финал" вышли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Второй тут состоится в воскресенье, 21 апреля.

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