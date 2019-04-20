Мать Кокориных рассказала новые подробности драки в кафе

Женщина уверена, что "негатив" поступал от участника конфликта Дениса Пака

Мать форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла поделилась видео, на котором видны подробности того, что происходило до удара стулом чиновника Дениса Пака. По словам Светланы Кокориной, компания собиралась уходить и уже одевалась.

"Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло", — написала Кокорина в Instagram.

Кокорина уверена, что "негатив" поступал именно со стороны пострадавшего впоследствии Дениса Пока. По ее словам, после того, как чиновник закрыл ноутбук он произнес "мерзкое слово матом".

"Это и стало началом конфликта. На хорошей аппаратуре это слово очень хорошо читается по его губам. Это точно не слово "хамло", о чём он говорил на суде", — написала Кокорина в соцсети.

Футболистов Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также детского тренера Александра Протасовицкого обвиняют в нападении 8 октября. Сначала от их действий пострадал водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук. После этого в кафе произошла потасовка с главой департамента Минпромторга Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Фигуранты дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Ранее Мамаев и Кокорин частично признали свою вину.