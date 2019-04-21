На Украине начался второй тур президентских выборов

Избирательные участки открылись в 8:00 утра и будут работать до 20:00 часов

На Украине в 8:00 утра открылись избирательные участки в рамках второго тура голосования выборов президента страны.

В избирательном бюллетене два кандидата: худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

На территории страны работают 199 избирательных округов, а также один избирательный округ, находящийся за границей. Вместе они включают в себя почти 30 тыс. избирательных участков. Число граждан, потенциально имеющих право проголосовать составило 30,3 млн человек.

Согласно апрельскому опросу Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы голосовать около 72% украинцев, за Порошенко — 25%.

Нынешние выборы пройдут без участия российских наблюдателей. Украинские власти заявляли, что не допустят представителей "страны-агрессора". Кроме того, в Киеве отказались проводить выборы на территории Донбасса, что лишит возможности проголосовать около 7-10 млн человек.

В Москве считают, что отказ ставит вопрос о легитимности всего избирательного процесса.

Избирательные участки будут работать 12 часов и закроются в 20:00 (совпадает с Мск).

Результаты волеизъявления до 1 мая установит ЦИК Украины, составив соответствующий протокол. Инаугурация нового президента Украины состоится не позднее 3 июня текущего года.