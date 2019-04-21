ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине начался второй тур президентских выборов

09:18
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Избирательные участки открылись в 8:00 утра и будут работать до 20:00 часов

На Украине в 8:00 утра открылись избирательные участки в рамках второго тура голосования выборов президента страны.

В избирательном бюллетене два кандидата: худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

На территории страны работают 199 избирательных округов, а также один избирательный округ, находящийся за границей. Вместе они включают в себя почти 30 тыс. избирательных участков. Число граждан, потенциально имеющих право проголосовать составило 30,3 млн человек.

Согласно апрельскому опросу Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы голосовать около 72% украинцев, за Порошенко — 25%.

Нынешние выборы пройдут без участия российских наблюдателей. Украинские власти заявляли, что не допустят представителей "страны-агрессора". Кроме того, в Киеве отказались проводить выборы на территории Донбасса, что лишит возможности проголосовать около 7-10 млн человек.

В Москве считают, что отказ ставит вопрос о легитимности всего избирательного процесса.

Избирательные участки будут работать 12 часов и закроются в 20:00 (совпадает с Мск).

Результаты волеизъявления до 1 мая установит ЦИК Украины, составив соответствующий протокол. Инаугурация нового президента Украины состоится не позднее 3 июня текущего года.

Новости по теме
Выборы на Украине
Выборы на Украине
Выборы на Украине
Выборы на Украине
Выборы на Украине
Выборы на Украине
Выборы на Украине
Выборы на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.