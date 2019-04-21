Число пострадавших от пожаров в Забайкалье продолжает расти

Без имущества и крова остались более 400 человек

В Забайкалье до 29 человек увеличилось число пострадавших от природных пожаров. У некоторых из них ожоги 50% тела. Несколько деревень были полностью уничтожены огнем. Без имущества и крова остались более 400 человек. Глава края приказал оперативно оценить ущерб и начать выплаты компенсаций. В регионе открыты пункты сбора помощи. Пока обстановка остаётся сложной. Но угрозы населенным пунктам нет. Заведено несколько уголовных дел, передает "ТВ Центр".

Стена огня не просто наступает, а летит со скоростью ветра. По сухой траве пламя перекидывается на заборы, столбы и деревянные дома. Многие местные жители после безуспешных попыток отстоять постройки с ведрами в руках застыли в оцепенении.

За последние сутки степной пожар почти полностью уничтожил село Усть-Ималка и окраины города Борзя, расположенный в 40 километрах от российско-монгольской границы. К вечеру субботы в регионе сгорели больше 110 домов, большинство из них жилые.

Оставшиеся без крыши над головой 39 жителей доставлены в пункты временного размещения. Многие люди в спешке оставили в селах коров и лошадей.

На юг Забайкалья природные пожары пришли с территории Монголии. Раздуваемое шквалистым ветром пламя перекидывается по степи, вплотную подступает к автотрассам. На отдельных участках дорог – нулевая видимость.

В ликвидации стихийного бедствия задействованы более 300 человек и полсотни единиц техники. В субботу группировку МЧС усилили двумя самолетами Бе-200 и двумя вертолетами Ми-8. Почти во всех населенных пунктах пожары удалось ликвидировать, спасатели проливают обуглившиеся стены и разбирают дымящиеся конструкции.

"Причиной увеличения территории пожаров являются неблагоприятные погодные явления, а именно сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха. При этом водоёмы региона до сих пор находятся подо льдом. МЧС России проводит переброску сил и средств в наиболее опасные районы", — сообщил замначальника краевого управления МЧС Евгений Вологдин.

Жители Забайкалья и соседней Бурятии начали собирать гуманитарную помощь: предметы первой необходимости, посуду, одежду и детское питание. В ближайшие дни потерпевшие должны получить единовременную материальную помощь. Прокуратура региона возбудила уголовные дела по статье "Уничтожение имущества по неосторожности".

Егор Киселев, Илья Швырев, "ТВ Центр"