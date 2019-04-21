Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт Божественную литургию

Православные верующие всего мира отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное воскресенье. С самого утра люди приходят в церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт Божественную литургию в Храме Христа Спасителя, сообщает "ТВ Центр".

Вербное воскресенье — один из самых почитаемых в православии праздников. Он наступает за неделю до Пасхи и предшествует Страстной неделе — воспоминаниям о страданиях и смерти Христа.

Сегодня принято освещать в храмах распустившиеся ветки вербы. Считается, что она оберегает от болезней и несчастий. В этот день всю домашнюю работу необходимо отложить, а также воздержаться от шумных празднований и застолий.