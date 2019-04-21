ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

10:31
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт Божественную литургию

Православные верующие всего мира отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное воскресенье. С самого утра люди приходят в церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт Божественную литургию в Храме Христа Спасителя, сообщает "ТВ Центр".

Вербное воскресенье — один из самых почитаемых в православии праздников. Он наступает за неделю до Пасхи и предшествует Страстной неделе — воспоминаниям о страданиях и смерти Христа.

Сегодня принято освещать в храмах распустившиеся ветки вербы. Считается, что она оберегает от болезней и несчастий. В этот день всю домашнюю работу необходимо отложить, а также воздержаться от шумных празднований и застолий.

Главное сегодня
Празднование Вербного воскресенья
Празднование Вербного воскресенья
Православные верующие
Православные верующие
Празднование Вербного воскресенья
Празднование Вербного воскресенья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.