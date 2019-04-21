Россия получит в аренду на 49 лет сирийский порт Тартус

Договоренности достигнуты на переговорах с президентом Башаром Асадом

Сирия может в течение ближайшей недели передать России морской порт Тартус в аренду на 49 лет для экономического использования, передает "ТВ Центр".

Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи в Дамаске с сирийским президентом Башаром Асадом.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Теперь этот порт будет не только сугубо военным объектом. По словам Борисова, это пойдет на пользу развития экономики Сирии.

"Мы в декабре, когда проводили 11-ю межправкомиссию, наметили очень конкретные мероприятия, связанные, в первую очередь, с восстановлением сирийской экономики и присутствием российского бизнеса. Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, — решение вопроса по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности", — отметил Борисов.

По его словам, Россия "хорошо продвинулась в этом вопросе". Он выразил надежду, что в течение ближайшей недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса.