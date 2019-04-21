Вице-спикер Рады с разбега бухнулась на колени на дебатах в "Олимпийском"

Ирина Геращенко едва не упала со сцены после призыва почтить память погибших на Донбассе украинцев

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко с разбега бросилась на колени во время дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, прошедших на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

После призыва Зеленского встать на колени и почтить память украинцев, погибших на Донбассе, Геращенко бросилась вперед и с разбега упала на чьи-то руки на самом краю сцены. Стоящая рядом женщина помогла ей подняться.

На состоявшихся в пятницу дебатах Порошенко заявил Зеленскому, что тот готов ползти на коленях перед Россией для сохранения Украины. Его оппонент ответил, что его слова о готовности встать на колени перед Владимиром Путиным были вырваны из контекста.

Зеленский опустился на колени, примеру последовал Порошенко, но, почему-то спиной к зрителям. Однако всех опередила вице-спикер Рады Геращенко.