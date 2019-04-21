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Серия взрывов на Шри-Ланке унесла жизни 160 человек

10:09
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Взрывные устройства сработали в трех отелях и трех церквях

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек, более 360 пострадали. Шесть взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи — в трех отелях в Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа были заложены взрывные устройства.

По словам министра экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва, в числе жертв — иностранные граждане.

Посол России в Шри-Ланке рассказал РИА Новости, что по предварительным данным, российских граждан среди погибших или пострадавших нет.

Места взрывов оцеплены полицией, в международном аэропорту Коломбо усилены меры безопасности.

Ранее сообщалось о 50 погибших. Местная полиция уточнила, что взрывы произошли в результате детонации заложенных бомб в трех отелях и трех церквях.

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Последствия взрыва в храме на Шри-Ланке
Последствия взрыва в храме на Шри-Ланке
Последствия взрыва в храме на Шри-Ланке
Последствия взрыва в храме на Шри-Ланке
Последствия взрыва в храме на Шри-Ланке
Последствия взрыва в храме на Шри-Ланке
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