Шесть взрывов сотрясли Шри-Ланку в воскресенье

По последним данным, 180 человек погибли во время празднования католической Пасхи

На Шри-Ланке этим утром практически одновременно прогремело сразу шесть мощных взрывов. Несколько бомб было заложено в столичных отелях, но основной удар пришелся на христианские церкви. В результате — 180 погибших, более 500 раненых, передает "ТВ Центр".

В храмах во время атак собралось много людей, которые пришли праздновать католическую Пасху. Среди погибших, по меньшей мере 35 иностранцев, россиян среди них нет.

Судя по всему, это была заранее спланированная террористическая атака. Целями террористов стали пятизвездочные гостиницы: Шангри-Ла, Кингсбери, Циннамон, расположенные в центре столицы государства - городе Коломбо. Церковь святого Антония также в столице, и еще две в других городах.

Семьдесят процентов населения Шри-Ланки проповедуют буддизм. На долю христиан приходится менее восьми процентов, и большинство из них — католики. По католическому календарю сегодня Пасха и поэтому людей в храмах было много. Утром начались торжественные богослужения. По кадрам, которые удалось сделать в помещениях храмов можно судить о большой мощности взрывных устройств. Выбиты витражи, деревянные скамьи разломаны. На стенах видны следы от поражающих элементов, которыми были начинены взрывные устройства. В церкви святого Антония бомба взорвалась в самом центре зала, в другом храме — возле алтаря. Жертв уже более полутора сотен и эта цифра продолжает расти. Около четырехсот пострадали, но данные уточняются каждую минуту.

Больницы городов, где произошли теракты, работают на пределе возможностей. Полиция взяла госпитали в кольцо, так как родственников погибших и раненых очень много. И они пока не могут получить информацию о пострадавших.

"Моя жена и мой сын пропали. Я обязательно все проверю, но пока никаких данных, ни имен, ни фамилий, ни адресов проживания нет. Людей привозят в больницы, и вся информация сейчас только уточняется", — говорит местный житель.

О серии терактов экстренно доложили руководству страны. Министр экономических реформ и госраспределения Харша де Силва опубликовал фотографию с совещания силового блока правительства, которое прошло прямо в помещении одной из церквей.

"Министр обороны и я находимся в церкви Кохчикаде. Также был в ShangriLa и Kingsbury. Премьер-министр едет из Бентоты. Экстренное заседание будет проведено через несколько минут. Спасательные работы продолжаются. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Много жертв, включая иностранцев", — сообщил министр.

Кабинет министров Шри-Ланки выразил соболезнования семьям погибших и раненых. По данным российского посольства, наши граждане в результате взрывов не пострадали. В понедельник и вторник отменены все занятия в школах. Усилены меры безопасности в аэропортах. Премьер-министр и президент Шри-Ланки призвали своих граждан не поддаваться панике.

Ответственность за взрывы пока на себя никто не взял. Большинство терактов, ранее совершенных на острове, связаны с организацией "Тигры освобождения Тамил-Илама". Начиная с 1976 года её боевики боролись за создание независимого государства на Шри-Ланке. Более двадцати лет они контролировали территорию северного и восточного побережья. На их счету множество взрывов и захватов заложников. Именно они убили в 91-ом премьер-министра индии Раджива Ганди, а в 93-ем - президента Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса. И несмотря на то, что в 2009 году они официально признали свое поражение, в правоохранительных органах не исключают, что законспирированные ячейки организации, усиленные наемниками и радикальными исламистами, могут продолжать существовать на территории государства.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"