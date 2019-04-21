Между Зеленским и Порошенко: финал политического шоу

На Украине проходит второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов. Очереди у киевских избиркомов начали собираться за час до начала голосования. Подогрело интерес к кампании и ночное заседание суда где рассматривали иск о снятии Зеленского. Суд жалобу отклонил, но в минусе от этого оказался Порошенко, передает "ТВ Центр".

Едва на Украине открылись избирательные участки, как тут же начали поступать сообщения о нарушениях. Впрочем, самое масштабное из них из них тянется еще с первого тура. Киев лишил права голоса от 7 до 10 миллионов украинцев, находящихся в России и проживающих в Донбассе. Также к процессу не допустили российских наблюдателей и ряд немецких, в чьей лояльности украинские власти засомневались.

Сегодня информация о нарушениях поступает со всех концов страны. Одного из наблюдателей не пустили на участок в Киевской области, в Хмельницкой не хватает урн для голосования, в Днепре нетрезвый мужчина пытался унести бюллетень с собой. В Мариуполе окружные избиркомы зачем-то взяли под охрану военные на бронетехнике. Избиратели надеятся, что пришли на участки не зря. И никакие нарушения не уничтожат их надежду на изменение ситуации в стране.

"Я надеюсь, что Украина будет двигаться вперед. В 14-м году я голосовал за Порошенко и думал, что это наша единственная надежда. Очень жаль. Но вместе с какими-то позитивными вещами, негатива гораздо больше", — говорит участник голосования.

Накануне команда Петра Порошенко предприняла последнюю отчаянную попытку снять фаворита избирательной гонки. Правда, повод придумали весьма сомнительный, да и исполнителя подобрали с подмоченной репутацией. Андрей Хилько уже прославился подачей целого ряда странных исков, в частности, о том, что встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном якобы была незаконной "предвыборной агитацией". На этот раз он утверждал, что объявление Зеленского о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты является подкупом.

"Я хочу доказать, что факт подкупа был. И если это подтверждается, то по закону отменяется регистрация кандидата", — заявил наблюдатель на выборах президента Украины Андрей Хилько.

ЦИК в этом случае однозначно встала на сторону Владимира Зеленского. Суд, мало того, что не нашел признаков подкупа или незаконной агитации со стороны кандидата, даже указал: если бы подкуп был, то это грозило бы предупреждением от ЦИК, а не снятием с выборов. А вот инициатору иска придется заплатить.

При этом наблюдателя Хилько, якобы так ратующего за честные выборы, почему-то совсем не смутили обнародованные кадры подкупа массовки для Петра Порошенко на "Олимпийском" стадионе, а также билборды с узнаваемыми слоганами кандидатов, которые никто не убрал с улиц перед днем тишины. Или, например, появление Петра Порошенко в Виннице вместе с супругой на открытии нового сезона фонтана "Рошен" и его призывы к землякам прийти на выборы. Всего в день тишины зафиксировали более 250 нарушений.

"Я никого не агитирую, ибо вы все и так знаете. 21 числа обязательно, завтра утром, отложив все дела — прийти и проголосовать. Единственное исключение — кто сначала идет на службу Божью: пойдите, помолитесь, освятите вербу. И с Божьим благословением — идти и строить государство, потому что завтра все зависит от вас", — напутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Официальные результаты выборов ЦИК должна объявить не позднее первого мая. Предварительные появятся вскоре после начала подсчета голосов. На Украине результаты экзит-поллов и данные соцопросов нельзя оглашать до закрытия избирательных участков. Однако, в ходе первого тура был найден способ обойти закон. В Интернете имена кандидатов просто заменяли названиями спиртных напитков. Так Петру Порошенко присвоили кодовое название -шоколоданый ликер, Владимир Зеленский стал "Зебровкой", а Юлия Тимошенко - "Вдовой Клико". Разрыв между участниками второго тура -почти трехкратный. О поддержке Зеленского накануне говорили более 70% украинцев. За Порошенко свои голоса готовы отдать не более четверти избирателей.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"