"Желтые жилеты" надели на статую Жанны д'Арк маску Ассанжа

Во Франции произошли новые столкновения протестующих с полицией

Новые погромы и столкновения во Франции - во время очередной акции "жёлтых жилетов". В ней приняли участие около 28 тысяч человек. Изначально мирный протест быстро перерос в беспорядки, сообщает "ТВ Центр".

В Париже митингующие жгли автомобили, забрасывали полицейских кирпичами и горящими петардами. В ответ стражи порядка применяли слезоточивый газ и водомёты. В итоге, пострадавшие есть с обеих сторон. Более 200 демонстрантов задержаны.

А в Тулузе участники акции ещё и выразили недовольство арестом Джулиана Ассанжа. Маску с фотографией основателя "Викиликс" надели на статую Жанны д'Арк вместе с символом движения — жёлтым жилетом.