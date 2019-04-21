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"Желтые жилеты" надели на статую Жанны д'Арк маску Ассанжа

12:39
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Во Франции произошли новые столкновения протестующих с полицией

Новые погромы и столкновения во Франции - во время очередной акции "жёлтых жилетов". В ней приняли участие около 28 тысяч человек. Изначально мирный протест быстро перерос в беспорядки, сообщает "ТВ Центр".

В Париже митингующие жгли автомобили, забрасывали полицейских кирпичами и горящими петардами. В ответ стражи порядка применяли слезоточивый газ и водомёты. В итоге, пострадавшие есть с обеих сторон. Более 200 демонстрантов задержаны.

А в Тулузе участники акции ещё и выразили недовольство арестом Джулиана Ассанжа. Маску с фотографией основателя "Викиликс" надели на статую Жанны д'Арк вместе с символом движения — жёлтым жилетом.

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Митингующие в Тулузе надели маску Джулиана Ассанжа на памятник Жанне д'Арк
Митингующие в Тулузе надели маску Джулиана Ассанжа на памятник Жанне д'Арк
Акция протеста "жёлтых жилетов" во Франции
Акция протеста "жёлтых жилетов" во Франции
Акция протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Акция протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Акция протеста во Франции
Акция протеста во Франции
Акция протеста "жёлтых жилетов" во Франции
Акция протеста "жёлтых жилетов" во Франции
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