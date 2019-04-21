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В Крыму открытие туристического сезона отметили фестивалем

12:38
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

По итогам прошлого года зафиксировано рекордное количество туристов одного дня

В Севастополе впервые стартовал фестиваль, посвящённый открытию летнего туристического сезона. Прямо в центре города организовали разнообразные тематические зоны. Лучшие рестораны представили специальное меню. Отдельные площадки подготовили для любителей спорта и активного отдыха, а также для тех, кто интересуется историей полуострова, передает "ТВ Центр".

"Мы считаем, что Севастополь является патриотической столицей нашей страны и, конечно, побывать у нас должен каждый россиянин", — говорит губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, в прошлом году зафиксировано рекордное количество туристов одного дня. Так, число приехавших на экскурсии возросло с полутора миллионов до двух с половиной. Что касается длительных отпусков, то число туристов составило порядка 450 тысяч человек, добавил Овсянников.

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