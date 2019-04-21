МЧС предупредило о сильном ветре на месте пожаров в Забайкалье

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации

Краевое МЧС предупредило жителей Забайкалья об усилении ветра, что серьезно осложняет тушение пожаров. К ликвидации последствий стихии привлечены около шестисот человек и более сотни единиц техники, в том числе авиация, передает "ТВ Центр".

Выжженная земля — всё, что осталось от поселков в Александрово в Заводском районе Забайкалья. Огня и дыма уже нет. Кажется, что здесь еще недавно шли настоящие боевые действия.

"Это было очень страшно. Дом, все, что есть, потеряли. У нас соседи тоже все потеряли. Все доскональности потеряли", — рассказала местная жительница Татьяна Болдина.

Пламя уничтожило и повредило около 100 жилых домов в 17 населенных пунктах и вывело из строя 15 опор ЛЭП. Люди спасались самостоятельно - бежали из домов, бросив всё. В огне погибли более трех тысяч животных.

"Все случилось моментально, я в чем была в том и выскочила. А дрова-то как пылали! Меня как сдуло жаром, я как наклонилась, да выползать давай оттуда", — делится переживаниями Татьяна Мыльникова.

По последним данным, число пострадавших выросло до 29 человек. Некоторые просто не успевали выбежать из объятых огнём домов.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Восемь человек доставили вертолётом в читинский ожоговый центр.

По словам пилота-инструктора Виктора Павлюкова, ощущается сильный ветер и сильная болтанка.

Как сообщают в региональном Минздраве, у большинства пациентов ожоги конечной, лица и дыхательных путей. Лечение осложняется подавленным психологическим состоянием людей.

"Распространенные ожоги у пациентов, требующих специализированной медицинской помощи, которая оказывается только в условиях ожогового центра", — сообщил и.о. министра здравоохранения Забайкальского края Александров Мироманов.

В МЧС сообщают, что ситуацию удалось стабилизировать. Открытого огня и новых случаев возгораний в населенных пунктах нет. Однако в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Сегодня вновь объявлено экстренное предупреждение об усилении ветра. Сохранится в ближайшие дни и высокая температура воздуха. Следователи устанавливают виновных в страшном бедствии. Часть пожаров перекинулась из монгольских степей. Но уже возбуждено пять уголовных дел о неосторожном обращении с огнем. Как сообщают местные власти, одна из вероятных причин — человеческий фактор. Кто-то из жителей жег мусор и траву.

Юлия Степина, Илья Титов, "ТВ Центр"