"Все будет хорошо": Зеленский проголосовал на президентских выборах

Кандидат в президенты пришел на избирательный участок вместе с супругой

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов, проходящих в воскресенье по всей стране.

Зеленский пришел голосовать вместе с супругой. Поздравив журналистов, которые ждали его на участке, с Вербным воскресеньем, он пожелал всем хорошего настроения, передает "Интерфакс".

"Сегодня обязательно будет победа украинцев, победа Украины...Мы объединили Украину", - сказал Зеленский.

"Все будет хорошо. Сделаем это вместе", — добавил он, пообещав, что после объявления результатов проведет брифинг.

Во второй тур вышли худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Перед вторым туром кандидаты сдавали анализы, долгое время договаривались о проведении дебатов, которые, в итоге, состоялись на стадионе "Олимпийский".