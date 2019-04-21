Собянин рассказал о темпах обновления трамвайного парка Москвы

Ежегодно столица закупает 100 самых современных вагонов этого вида транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах обновления трамвайного парка города, поделившись на своей страничке в Twitter и в социальной сети «В контакте».

"120 лет назад в Москве начали ходить первые электрические трамваи. Их путь пролегал от Бутырской Заставы до Петровского парка, а сегодня трамвайная сеть столицы насчитывает 418 км. Этот безопасный, экологичный и быстрый транспорт переживает в городе второе рождение. Ремонтируем пути, отделяем их от проезжей части. Ежегодно закупаем по 100 самых современных трамваев "Витязь-Москва", — написал Сергей Собянин.

По его словам, при таких темпах обновления парка через пять лет на московских улицах вообще не останется моделей старого образца, которые можно будет увидеть на ежегодных трамвайных парадах.

Современная трамвайная сеть Москвы насчитывает 418 км путей. Это 374 км одиночного пути и 44 км служебных путей (в пяти трамвайных депо Москвы и на трамвайно-ремонтном заводе). В парке "Мосгортранса" около 800 трамваев, которые курсируют по 46 городским маршрутам.

Ежедневно трамваями пользуются более 650 тыс. человек. По сравнению с 2010 годом ежесуточный пассажиропоток вырос на 21%. Всего в 2018 году трамваи перевезли 219 млн пассажиров.

Трамваи превосходят другие виды транспорта по экологичности, безопасности и способности перевозить большое количество человек (на втором месте после метрополитена) — почти в три раза больше пассажиров (15–20 тыс. пассажиров в час), чем автобус (до пяти — семи тысяч пассажиров в час).

Первый трамвай поехал по Москве 7 апреля (25 марта по старому стилю) 1899 года. Тогда в столице открылся электрический парк на Башиловке. Трамваи курсировали от Бутырской заставы до Петровского парка.

С 2011 года Правительство Москвы реализует комплексную программу возрождения и модернизации трамвайного движения в городе. Для этого обновляют подвижной состав, меняя устаревшие модели на современные трамваи "Витязь-Москва", проводят капитальный ремонт и обособление трамвайных путей, а также строят новые линии.

В 2017 году на площади Тверская Застава восстановили движение трамваев. Так, маршрут № 7 соединил четыре основных железнодорожных вокзала столицы: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. Даже в час пик время в пути от Комсомольской площади до площади Тверская Застава составляет всего 35 минут.

Маршруты № 7 и 9, которые проходят здесь, становятся все популярнее. С момента запуска трамваев количество пассажиров на них увеличилось практически в два раза — с 17 тысяч до 33 тысяч человек в день.

Востребованность маршрутов растет благодаря удобным пересадкам на другие виды транспорта, стабильному расписанию и трамваям нового поколения "Витязь-Москва", которые курсируют на этих направлениях.

В планах — построить новые трамвайные линии в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, а также продлить до МКАД пути, проходящие вдоль шоссе Энтузиастов.