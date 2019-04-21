Шри-Ланку сотряс очередной взрыв

Остров продолжает будоражить волна террористических актов

Очередной, восьмой по счету, взрыв произошел на Шри-Ланке. Взрывное устройство сработало в городе Дематагода. Предыдущий взрыв раздался здесь же ранее. Его жертвой стали два человека. Другие детали пока не разглашаются.

В воскресенье страну потрясла череда террористических актов. утром практически одновременно прогремело сразу шесть мощных взрывов. Три бомбы были заложены в столичных отелях в городе Коломбо, еще три — в церквях. Основной удар пришелся именно по ним, поскольку местные христиане празднуют в этот день католическую Пасху. В храмах собралось множество людей.

Последние данные говорят о 180 погибших, более 500 раненых. Среди погибших, по меньшей мере 35 иностранцев, россиян среди них нет.

Ответственность за взрывы пока на себя никто не взял. Большинство терактов, ранее совершенных на острове, связаны с организацией "Тигры освобождения Тамил-Илама".