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Порошенко проголосовал на выборах и положился на "мудрость народа"

13:42
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Действующий президент Украины напомнил о европейском будущем государства

Кандидат в президенты Украины — действующий глава государства Петр Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве. Голосование прошло в столичном Доме офицеров, передает "112 Украина".

По прибытии он заявил, что гордится организацией нынешних выборов.

"Мы имеем защищенную демократическую традицию, и именно это характеризует Украину, как европейское государство. Потому что за эти пять лет мы сделали огромный прогресс в интеграции и возврате нашего государства и нации в семью европейских народов", — сказал Порошенко.

Далее он сообщил, что полагается на "мудрость народа", напомнив, что именно народ является на Украине носителем государственной власти.

Столпившиеся на участке журналисты спросили, почему он не приехал вместе с дочерями, на что Порошенко ответил, что дети уже проголосовали. Он добавил, что догадывается, кому они отдали свой голос.

Ранее на другом избирательном участке проголосовал его оппонент Владимир Зеленский. Он появился вместе с супругой. Поздравив журналистов, которые ждали его на участке, с Вербным воскресеньем, он пожелал всем хорошего настроения.

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