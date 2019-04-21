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Меган Маркл и принц Гарри покинут Британию после рождения первенца

14:13
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Пара может заняться благотворительностью в одной из африканских стран

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл собрались перебраться в Африку. Но сделают это после рождения первенца, пишут британские СМИ.

Смена жительства отпрысков британской монархии связана с новыми функциями, которые планируется возложить на принца Гарри и его супругу. Как ожидается, они займутся международной благотворительной работой и будут представлять Великобританию за рубежом.

Впрочем, варианты еще обсуждаются. Не исключено, что для будущего проживания пара выберет ЮАР или Малави.

Окончательное решение будет принято не ранее 2020 года.

Ранее стало известно о том, что Маркл, она же герцогиня Суссекская, собирается отказаться от родов в больнице, где ранее рожала принцесса Диана.

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
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