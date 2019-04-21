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"Туса+18": Загитова отписалась в Instagram от Медведевой

14:45
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Фигуристки выясняют отношения в соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова от своей соперницы Евгении Медведевой в Instagram. Медведева не обиделась, и подколола свою коллегу написав, что наконец-то можно "устроить тусу 18+".

Эпизод обнаружили поклонники Медведевой, которые увидели ее лайк под комментарием читателя: "когда узнала, что от тебя отписалась Загитова, и теперь можно устроить тусу 18+".

Судя по всему, сама Медведева не очень-то переживает из-за жеста своей соперницы.

Обсуждение отношений Загитовой и Медведевой началось после Олимпиады в прошлом году, когда Загитова стала первой, опередив Медведеву. При этом девушки занимались у одного тренера Этери Тутберидзе. Позже Медведева начала тренироваться у канадца Брайана Орсера.

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