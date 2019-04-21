Подробности гибели в Черустинском лесу экстремала-выживальщика

Молодой человек бесследно исчез около года назад

В Черустинском заповеднике в глухом лесу местные жители обнаружили прикованный к дереву скелет человека. Обнаружили его случайные путники. Дальше было похоже на фильм ужасов. Череп был в капюшоне. Рука скелета была в наручниках. От наручника тянулась длинная цепь к дереву.

Экспертиза определила, что смерть наступила около года назад, а также установила личность погибшего. Но вот как он оказался в чаще, почему на цепи, да еще и с видеокамерой, находившейся рядом?

На эти вопросы смогли ответить в Следственном комитете России.

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