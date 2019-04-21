Опубликованы первые результаты выборов на Украине

Порошенко может собирать вещи

Общественный деятель Юрий Касьянов слил в Сеть первые результаты экзит-полов. Официально публикация этих данных запрещена до 20:00, но общественника это не остановило.

По полученным Касьяновым сведениям, действующий президент Петр Порошенко сильно отстает. За него проголосовали лишь 24,2% украинцев. Безоговорочно лидирует актер Владимир Зеленский. Его на посту главы государства хотят видеть 75,8% избирателей.

Напомним, 21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. В бюллетенях только два кандидата - Порошенко и Зеленский. Согласно соцопросам, юмориста намерены поддержать более 70% украинцев, а действующего лидера страны - только 25%.