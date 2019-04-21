Собянин заложил "Аллею 100-летия первых субботников"

Мэр Москвы поблагодарил всех москвичей, вышедших на уборку в своих районах

Мэр Москвы Сергей Собянин заложил на Никитском бульваре "Аллею 110-летия первых субботников" в ходе ретро-субботника "Московского долголетия". Об этом он написал в своем блоге в Twitter и социальной сети "В контакте".

"В отличном настроении после субботника. С активистами #МосковскоеДолголетие, ветераном Николаем Коноваловым, народными артистами Василием Лановым и Михаилом Ножкиным заложили Аллею 100-летия первых субботников на Никитском. Высадили кизильник и сирень "Московская красавица", — написал Сергей Собянин.

Всего вновь созданную аллею украсят 750 кустов кизильника блестящего и 15 кустов сирени сорта "Московская красавица".

Собянин пообщался с участниками проекта "Московское долголетие", а также выразил благодарность всем москвичам, вышедшим на субботники в своих районах. По словам мэра, на субботник в этот день вышли около 1,5 млн москвичей.

На субботник на Никитском бульваре вышли участники проекта "Московское долголетие". Самый старший из них — 94-летний ветеран войны Николай Коновалов.

Во время субботника все желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению скворечников и цветочных композиций, а также увидеть новую выставку, которая открылась на Никитском бульваре. На стендах представлены фотографии из фондов Главного архивного управления города Москвы.

После ретро-субботника на бульваре открылась полевая кухня. Всех, кто принимал участие в работах, угостили гречневой кашей, чаем с лимоном и ржаным хлебом.

Месячник по весеннему благоустройству стартовал в Москве 1 апреля и продлится до конца месяца. За это время планируется привести в порядок дворы — убрать мусор, разбить цветники, обновить детские, спортивные и контейнерные площадки. В домах отремонтируют цоколи и фасады, входные двери, крыльца, подъезды и лестницы, подвалы и чердаки. Также планируется провести текущий ремонт дорог, обновить разметку, починить и покрасить дорожные ограждения и остановки общественного транспорта, помыть дорожные знаки и указатели.

Первый субботник в столице состоялся 12 апреля 1919 года в депо "Москва-Сортировочная" Московско-Казанской железной дороги. В 2018-м передать атмосферу тех лет помогли стилизованные фотозоны и концертная программа в ретростиле. Ее подготовили студенты Театрального института имени Бориса Щукина и кавер-группа Bridge Brothers Band.

Праздник труда, который в 2019 году отмечает столетний юбилей, прошел во всех округах города.

В Центральном округе жители привели в порядок дворы, парки, скверы и территории возле водоемов, а также высадили более 2300 деревьев и кустарников. Для участников были организованы концерты, подвижные игры, конкурсы и развлечения, а также работали полевые кухни.

На севере столицы главными площадками субботников стали парки в Головинском районе и районе Аэропорт. Москвичи также вышли на уборку парков "Наша победа" и "Левобережный", скверов и множества других территорий.

В Северо-Восточном округе весенняя уборка прошла в парках, скверах и на озелененных территориях в каждом районе. Вместе с сотрудниками коммунальных служб жители прогребали газоны и собирали мусор.

В Восточном округе привели в порядок 36 территорий. Основной площадкой для уборки стала Оранжерейная улица (район Косино-Ухтомский). Особое внимание уделялось территориям возле Черного, Белого и Святого озер.

На юго-востоке столицы привели в порядок 27 территорий. В их числе — сквер в 39-м микрорайоне Люблина, расположенный неподалеку от одноименной станции метро, а также парк имени 850-летия Москвы. Здесь сделали санитарную обрезку кустарников и деревьев, собрали и вывезли мусор, покрасили ограждения, промыли памятники, а также высадили новые саженцы.

В Южном округе общегородские субботники прошли на 57 площадках. В Братееве привели в порядок парки на улицах Ключевой и Борисовские Пруды, территорию вблизи станции метро "Алма-Атинская". В Даниловском районе субботник прошел в Ильичевском сквере, в районе Нагатинский Затон — на Нагатинской набережной. В Чертанове Южном очистили от мусора сквер на Россошанской улице, а также Аннинский и Битцевский лесопарки.

Праздник труда охватил и все районы Юго-Западного округа. В Котловке горожане убирали парк "Сосенки", в Северном Бутове — пешеходные зоны "Моцарт" и "Фламинго", в Черемушках — сквер Гвардии Полковника Ерастова. Жители Ломоносовского района вышли на уборку скверов на улицах Крупской и Марии Ульяновой.

В Западном округе приводили в порядок территории 13 районов. Во Внукове субботник провели на Рассказовской и Изваринской улицах. Жители Дорогомилова наводили порядок в скверах, расположенных за музеем-панорамой «Бородинская битва» и на Студенческой улице. А в районе Проспект Вернадского облагородили территорию около прудов на улице Кравченко.

На северо-западе Москвы основные работы проводились еще 13 апреля. В Северном Тушине главной площадкой стал сквер на Туристской улице, в Щукине — сквер "Юность" и сквер на улице Маршала Рыбалко. В Хорошёво-Мнёвниках субботник провели в сквере на улице Берзарина. В Куркине горожане сделали заметно чище парк на улице Соловьиная Роща и Соколово-Мещерскую улицу.

Провели субботники и на территории Троицкого и Новомосковского округов. В поселке Фабрики имени 1 Мая поселения Рязановского навели порядок на берегу реки, возле домов и на «Аллее ветеранов». В поселке ДСК "Мичуринец" уберут территорию вблизи Самаринского пруда, на улицах Горького и Погодина, а также в Гаражном переулке.

В Зеленоградском округе в ходе субботника приводили в порядок детские и спортивные площадки В перечень работ вошли ремонт и покраска газонных и пешеходных ограждений. Участники также очистили от грязи фасады