На Зеленского составили протокол за демонстрацию бюллетеня

Кандидату в президенты грозит штраф, но на исход выборов этот эпизод не повлияет

На кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского составили административный протокол за демонстрацию заполненного бюллетеня, передает "112 Украина". Теперь протокол передадут в суд, а самому Зеленскому придется платить штраф, который может составить от 510 до 750 гривен.

В киевской полиции подтвердили факт составления протокола, отметив, что демонстрация бюллетеня квалифицируется по статье "Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации".

В штабе кандидата в президенты пообещали оплатить штраф.

Действующее законодательство на Украине расценивает фото- и видеофиксацию результатов голосования избирателей, а также их демонстрацию избирателем, как нарушение тайны голосования.

Впрочем, на результатах второго тура выборов данный эпизод уже не скажется. По неподтвержденным данным, действующий президент Петр Порошенко получает лишь 24,2% голосов украинцев. Безоговорочным фаворитом остается Зеленский, который 75,8% голосов избирателей.