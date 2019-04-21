Число погибших на Шри-Ланке превысило 200 человек

Ранее сообщалось о 180 погибших и 500 пострадавших

Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке достигло 207 человек, более 400 ранены. Такие данные распространила местная полиция. Ранее сообщалось о 180 погибших и 500 пострадавших.

Утром шесть взрывов сотрясло ланкийскую столицу Коломбо. Объектами нападения стали три отеля в городе и его окрестностях. Также бомбы были заложены в нескольких христианских храмах. Теракты произошли в день празднования католической Пасхи.

О силе взрыва в церкви Святого Себастьяна говорит то, что в здании выбиты все окна и двери, а с крыши обвалилась вся черепица.

Ранее сообщалось, что среди погибших 35 иностранных граждан. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что среди жертв - 35 иностранцев, в частности, граждане США, Нидерландов, а также британские подданные. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиян нет среди жертв и пострадавших.

По последним данным, задержаны семеро подозреваемых в причастности к произошедшему. Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из группировок.