Вечер памяти Евгения Осина омрачили скандалом

В Москве на встрече собрались друзья и близкие артиста

В Москве знакомые и близкие скончавшегося музыканта Евгения Осина собрались на вечер его памяти. Выступила 13-летняя певица Анастасия Годунова, которую Осин считал своей дочерью. По ее словам, именно он привил ей любовь к музыке.

"Каждый из нас приходит в этот мир с определенной целью и уходит из нее тогда, когда ему суждено. У Жени было большое сердце... Хочу, чтобы все знали и помнили о добрых делах Жени", — сказала Анастасия.

Девочка исполнила несколько песен, некоторые из них Осин написал специально для нее, пишет Starhit.

Скандал заключался в том, что песни Евгения Осина, как и остальное наследство, переходит единственной дочери Агнии. Однако незадолго до смерти певец рассказал о существовании еще одного ребенка, которым оказалась Анастасия.

Два года назад был даже проведен тест, но в последний момент его результаты Осин не пожелал разглашать. Его друг Андрей Разин уверен, что мама Анастасии Годуновой просто хочет поживиться за счет бывшего друга.

Сама Анастасия сильно переживает и не понимает, кому она сделала плохо.

Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года. Он умер в своей квартире. Тело певца обнаружила его сестра.