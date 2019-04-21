Партия Порошенко приняла решение на случай победы Зеленского

Пока, по данным экзит-полов, у действующего президента нет шансов выиграть выборы

Партия "Блок Петра Порошенко" прорабатывает свои действия в случае проигрыша действующего главы государства на выборах. Одно решение лидер фракции Артур Герасимов озвучил в день голосования 21 апреля.

"Обязательно партия "Блок Петра Порошенко — Солидарность" пойдет на парламентские выборы", - заявил Герасимов. Отметим, что народных депутатов Верховной Рады будут выбирать в октябре текущего года.

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. В бюллетенях всего два имени - Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Согласно соцопросам, актера намерены поддержать более 70% украинцев, а действующего главу - почти 25%.

По опубликованным в Сети данным экзит-полов, за Петра Порошенко к 15:00 проголосовало 24,2% украинцев. За лидера первого тура выборов Владимира Зеленского свои голоса отдали 75,8% избирателей.