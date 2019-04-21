Появились новые данные о результатах выборов на Украине

Порошенко не проходит даже в западных областях страны

Очередная "порция" информации с промежуточными данными второго тура президентских выборов на Украине появилась в Сети. Новые результаты голосования представила руководитель украинского издания lb.ua Соня Кошкина в Telegram, ссылаясь на данные ЦИК страны.

Так, западные области, на чью поддержку рассчитывал действующий президент, отдали Петру Порошенко 44% голосов, Владимиру Зеленскому — 56%.

В центральных областях Украины кандидат от партии "Слуга народа" демонстрирует еще больший отрыв от соперника: Зеленский — 72%, Порошенко — 27% голосов.

На юге страны оппонент действующего президента получает 73% голосов избирателей, Порошенко — 27%.

Меньше всего хотят видеть переизбрание Порошенко на востоке страны. Здесь президент Украины набирает только 11% голосов избирателей, Зеленский — 83%.

Ранее в воскресенье своими данным поделился общественный деятель Юрий Касьянов, сливший в Сеть первые результаты экзит-полов.

По полученным Касьяновым сведениям, в среднем по стране Порошенко получает лишь 24,2% голосов украинцев. Безоговорочная победа у Зеленского с 75,8% голосов.