Отец Зеленского поразил народ своим видом на выборах

Мужчина оказался очень улыбчивым и простым

На избирательный участок пришли родители Владимира Зеленского. Александр Семенович и Римма Владимировна проголосовали в Кривом Роге. После заполнения бюллетеней папа и мама кандидата в президенты поговорили с журналистами. Видео мини-интервью опубликовано в Сети.

"Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что не только нам будет хорошо. И Украине тоже", - широко улыбаясь заявил Александр Зеленский.

Пользователей Сети поразил вид родителей известного актера. Народ в комментариях под видео отметил, что чета Зеленских оказалась обычными и очень милыми людьми.

"Папа у Зеленского такой простой и незатейливый", "Лицо мамино, а глаза - папины. Замечательные родители у нашего будущего президента Владимира Александровича! Господи, благослови их и многая лета", "Как же приятно смотреть на родителей Зеленского, как они гордятся своим сыном, радуются его успехам!" "Я поражена. Какие они милые", - написали под видео украинцы (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Отметим, что сам Владимир Зеленский пришел на избирательный участок в Киеве с женой Еленой. Однако кандидат в президенты едва не попал в скандал, показав свой заполненный бюллетень.

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. В бюллетенях всего два имени - Петр Порошенко и Владимир Зеленский. По опубликованным в Сети данным экзит-полов, за Петра Порошенко к 15:00 проголосовало 24,2% украинцев. За лидера первого тура выборов Владимира Зеленского свои голоса отдали 75,8% избирателей.