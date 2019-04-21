Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание и самостоятельно дышит

Ранее на этой неделе он почувствовал себя плохо во время перелета в Уфу на встречу с читателями

Писателю и журналисту Дмитрию Быкову стало лучше, он пришел в сознание и самостоятельно дышит. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Хорошие, прекрасные новости: пришел в сознание, это раз, и второе - переведен на самостоятельное дыхание, самостоятельно дышит", — рассказал Муратов в воскресенье.

Муратов добавил, что в сознание Быков начали приходить еще накануне, но уже сегодня "указывает, что надо кому делать".

Ранее Муратов сообщил о благоприятном прогнозе врачей и отметил их высокий профессионализм.

В субботу супруга Быкова Ирина написала в Facebook, что писатель начал слышать и реагировать на обращения.

Во вторник Быков почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, куда он направлялся на встречу с читателями. После посадки самолета писателя госпитализировали в местную клинику. По первоначальной информации, Быков находился в стабильно тяжелом состоянии.

В четверг, 18 апреля, медики разрешили перевозку Быкова в Москву. Тем же вечером Быкова госпитализировали в московскую больницу.