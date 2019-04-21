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Покойная Цывина долгое время страдала от странной болезни

18:49
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

Адвокат актрисы размышляет о причинах, которые могли привести к внезапной смерти Ирины

Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая рассказала о недомоганиях актрисы и ее внезапной смерти. В интервью "МК" она с горечью заметила, что скорбь по поводу ее кончины оказалась шумной и публичной.

По словам Вербицкой, в последнее время Ирина находилась в странном состоянии. Несколько раз они договаривались о встрече, но каждый раз актриса ее переносила — ждала потепления погоды.

"Она жаловалась, что ей постоянно холодно и постоянно твердила это", — говорит Вербицкая.

Ее адвокат недоумевала, что же происходило с Ириной, но успокаивала, что скоро все пройдет и они встретятся в ресторане. А недавно, Вербицкая перечитала все присланные Цывиной смс и увидела, что в каждом сообщении говорится про холод.

"Может, это был показатель болезни, о которой она и сама не знала", — удивляется адвокат.

Однако она уверена, что для болезни и, тем более, смерти, никаких предпосылок не было.

Вербицкая вспоминает, что Цывина была "дамой с легковозбудимой психикой", как все актеры. Кроме того, на здоровье актрисы не могли не сказаться последствия наркоза. По ее словам, Ирина соглашалась на пластические операции без страха, и не стеснялась говорить об этом.

Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля от кардиомиопатии. Ее похоронят в понедельник. Смерть актрисы стала шоком для ее коллег, близких и друзей.

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