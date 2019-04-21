Порошенко "украл" фишку Шурыгиной

В Сети высмеяли рейтинг действующего президента

После публикации данных экзит-полов по Сети прокатилась волна шуток. Народ посмеялся над действующим президентом Петром Порошенко. В одном из мемов украинскому лидеру припомнили "кражу" знаменитого жеста скандальной россиянки Дианы Шурыгиной.

На картинке, опубликованной в Тwitter, у президента спрашивают: "Петь, какой у тебя рейтинг?" В ответ Порошенко с грустным лицом показывает фигуру из пальцев, в народе известную как "на донышке". Фото, послужившее основой мема сделано задолго до выборов, но именно сейчас оно отлично иллюстрирует разрыв в рейтинге кандидатов в президенты Украины.

Напомним, 21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. В бюллетенях всего два имени - Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Согласно соцопросам, актера намерены поддержать более 70% украинцев, а действующего главу - почти 25%.

По опубликованным в Сети данным экзит-полов, за Петра Порошенко к 15:00 проголосовало 24,2% украинцев. За лидера первого тура выборов Владимира Зеленского свои голоса отдали 75,8% избирателей.