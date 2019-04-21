Появились первые официальные данные результатов выборов на Украине

Петр Порошенко потерпел разгромное поражение

Избирательные участки на Украине закрылись в 20:00. И уже опубликованы первые официальные данные экзитполов.

Согласно поступившей информации, Петр Порошенко разгромно проиграл Владимиру Зеленскому. За комика проголосовали 73,2% украинцев, за действующего главу государства - 25,3%. Об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта "Национальный экзит-пол 2019".

Таким образом, Украина проголосовала за нового лидера. Порошенко придется оставить свой пост. Но сначала нужно дождаться официальных цифр. Члены избиркома приступили к подсчету голосов.